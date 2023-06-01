テレビアニメ『【推しの子】』第4期となるFinal Seasonが制作されることが決定した。あわせて特報映像とメインキャスト陣たちのコメントが公開された。【動画】闇落ちするアクア…公開された【推しの子】アニメ第4期の特報映像『【推しの子】』は、芸能界の光と闇を描いた物語。産婦人科医として働くゴローが主人公で、推しのアイドル・星野アイと出会うが、ある出来事で死んでしまいアイの子ども・アクアに転生してしまう。そ