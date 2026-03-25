イランとの戦闘が長期化するなか、アメリカのトランプ大統領はイランへの攻撃について、ヘグセス国防長官が「最初に声を上げた」と述べました。【映像】攻撃を受けたイラン（現地の様子）トランプ大統領「ピート（ヘグセス氏）、最初に声を上げたのは君だったね。あなたはイランに核兵器を持たせてはならないから『攻撃しよう』と言った」イランとの戦闘をめぐっては、トランプ大統領自身がイランからの激しい反撃を予想してい