ソニーとホンダが共同で進めていた電気自動車＝EVの開発と発売について、中止が決まりました。ホンダがEV戦略を見直したためです。【映像】開発と発売を中止したEV（複数カット）ソニー・ホンダモビリティによりますと、開発と発売を中止したEVはセダンタイプの「AFEELA 1」とSUV（スポーツ用多目的車）タイプのモデルです。セダンタイプの価格はおよそ9万ドル＝1400万円からで、年内にアメリカで納車予定でした。また、日本