テレビ朝日は、ロンドンに拠点を置くIPのグローバル成長戦略とマネタイズスタジオ「8 Lions Entertainment」と、日本の国民的アニメ『忍者ハットリくん』の配信に関するグローバルライセンス契約を締結。本契約により、日本を除く全世界を対象に、新たな配信戦略を通じてグローバルマーケットにおけるファン拡大を目指す。本取り組みは、日本発IPを海外市場で再成長させることを目的としたもので、日本以外の地域に向けた多言語展