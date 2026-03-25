グラビアアイドルの新田妃奈（26）が25日、自身のインスタグラムを更新。初めてレースアンバサダー（レースクイーン）に就任することを報告した。「お知らせ」と題し、「ディライトワークス様@delightworks_motorsportsの《レースアンバサダーのお仕事を担当させていただくことになりました」と報告した。「初めてのレースアンバサダーのお仕事で緊張してますが、楽しみな気持ちでいっぱいですこれからレースのことやディライト