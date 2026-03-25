アメリカのオープンAIは24日、動画生成AIの「Sora」について、アプリの提供を終了すると発表しました。「Sora」は去年9月に始めたばかりのサービスでしたが、人気アニメキャラクターなどの動画を生成できることから著作権侵害の懸念が指摘されていました。現地メディアは、オープンAIが年内にも目指しているIPO=新規株式公開に向けた業務効率化の一環だと伝えています。