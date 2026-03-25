ソニーグループとホンダの合弁会社ソニー・ホンダモビリティは、EVの開発・発売を中止すると発表しました。ホンダが今月に入りEV戦略を見直したことで、「ホンダからの提供を想定していた技術など、事業展開の前提条件が大きく変わったため」としています。ソニー・ホンダモビリティは2022年に設立し、高付加価値の電気自動車の開発を行ってきました。今後については、EVを取り巻く最新の市場環境を踏まえ、中長期的な事業の方向性