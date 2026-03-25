◆フィギュアスケート▽世界選手権第１日（２５日、チェコ・プラハ＝Ｏ２アリーナ）フィギュアスケートの世界選手権が開幕。女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪銅メダルで初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が６９・１０点だった。笑顔でリンクインした中井は、冒頭のトリプルアクセルがダブルアクセルとなり、着氷も乱れるミス。それでも３回転ルッツ―トウループの連続ジャ