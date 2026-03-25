そごう・西武がプレスリリースを公表しました。【映像】そごう・西武のプレスリリース「西武渋谷店の営業終了について株式会社そごう・西武 は、西武渋谷店について、土地建物権利者さまとの間の賃貸借契約に基づき営業してまいりましたが、このたび土地建物権利者さまから、賃貸借契約を終了し、明渡しを求める旨の文書を受領したことを受け、西武渋谷店の営業を終了することとなりました。西武渋谷店は開店以来約60年の間、渋