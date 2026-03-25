コカインを使用したとして麻薬取締法違反の罪で起訴されたアーティストグループ「XG」の元プロデューサーで「SIMON」などとして活動する酒井じゅんほ被告（39）が自身のインスタグラムを更新。謝罪のコメントを発表しました。【写真を見る】【 XG・元プロデューサー 】「SIMON」こと酒井じゅんほ被告ＳＮＳで謝罪「今回の件はすべて私個人の責任であり、XGのメンバーには一切の落ち度はございません」【インスタグラムより引