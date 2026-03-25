レアル・マドリーがクリスティアーノ・ロナウド・ジュニアとの契約を検討しているようだ。『ジ・アスレティック』や『マルカ』が報じた。クリスティアーノ・ロナウドの長男であるロナウド・ジュニアは、これまでは父親が所属したクラブのアカデミーに所属してきた。22年からは父親と一緒にサウジアラビアのアルナスルに移籍して、アカデミーでプレーしていた。ただ報道によると、ロナウド・ジュニアは3月24日からR・マドリー