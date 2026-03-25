ロイター通信は、イランの高官の話として、湾岸地域の緊張緩和に向けた協議が、パキスタンかトルコで行われる可能性があると報じました。ロイター通信によりますと、イランの高官は25日、緊張緩和に向けた協議の場が、パキスタンかトルコになる可能性があると話したということです。ロイター通信は、イランが外交的な解決策を検討する可能性を示唆するものだと伝えています。一方、アメリカのトランプ大統領は24日、イランから「贈