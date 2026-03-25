ボートレース蒲郡のＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」は２５日、予選２日目が行われた。イン優勢の初日とは正反対に２日目は１号艇が４勝。決まり手もバラエティ豊富で７回も３連単万舟決着となった。そんな?荒れ水面?で好走したのは佐々木完太（２９＝山口）だ。前半１Ｒのイン戦で今節初勝利を飾ると、後半７Ｒは２コース差しで勝利し２日目連勝。初日５着発進からの巻き返しに成功した。「足はいい。ＳＧでの連勝は