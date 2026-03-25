この春こそ、通勤バッグを買い替えたい！ それなら【GU（ジーユー）】をチェックしてみて。A4サイズが入る収納力を備えたバッグが揃っています。落ち着きのあるレザー調のバッグや、軽やかに持てるナイロンバッグなど、通勤コーデにも馴染みやすいラインナップ。バッグを新調して、通勤コーデをアップデートしてみて。 ラフに持つだけでサマ見えするロングベルトバッグ 【GU】「2WAY