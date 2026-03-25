メ～テレ（名古屋テレビ） 25日夕方、愛知県瀬戸市の路上で、車が軽自動車に衝突するなどして、軽自動車に乗っていた80代くらいの女性が死亡しました。車は現場から逃走していて警察はひき逃げ事件として捜査しています。 25日午後4時40分ごろ、瀬戸市西山町の信号がないＴ字路で、南に走っていた車と西に走っていた軽自動車が衝突しました。 また、はずみで、軽自動車は対向車線を東に走っていた普通乗用車とも衝突