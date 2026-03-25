イラン国営放送は安全保障分野の高官の話として、アメリカが提示している15項目の停戦条件について、イランは拒否する立場だと報じました。停戦はあくまで、イラン側の条件で実現すると強調していて、戦闘が再び起きないことを保証する具体的な合意が必要だとしています。またトランプ大統領が戦闘終結のタイミングを決めることは許さないとしています。