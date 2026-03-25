元自民党幹事長の石原伸晃氏が２３日放送の日本テレビ「しゃべくり００７」に、元女優の妻里紗さん、娘、息子と家族４人で登場した。伸晃氏が元日本テレビ記者だった経歴や、里紗さんが元女優として活躍したことが紹介された。娘佐知子さん、息子伸武也さんはテレビに出演するのは初めてと語った。佐知子さんが職業を弁護士と明かしスタジオに驚きの声があがった。伸武也さんは金融関係と明かした。しっかりとした顔立ち