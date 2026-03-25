現代イスラム研究センターの宮田律理事長と軍事ジャーナリストの黒井文太郎氏が２５日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米国がイランとの戦闘終結に向けて示したとされる１５項目の計画案などについて議論した。宮田氏は、計画案は２０１５年に米国などと合意した内容に似ていると指摘し、「イランとしては『そこに戻るのか』と不合理な印象を受けるのではないか」と述べた。黒井氏は、計画案に沿って米主導で和平協議