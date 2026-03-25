元レスラーでタレントの長州力がこのほど、東京・後楽園ホールで行われた、ポケモンの最新作ゲーム「ＰｏｋéｍｏｎＣｈａｍｐｉｏｎｓ」（Ｓｗｉｔｃｈ版は４月配信開始）のメディア向け先行体験にタレント・武藤十夢と、妹でＡＫＢ４８・武藤小麟と出席。格闘技の聖地で奇跡の“長州ＶＳ武藤”の対決が再び実現した。ピカチュウとリングインした長州は、リングコールを受けてガッツポーズ。「懐かしいですね」と感慨深