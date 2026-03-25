3月25日、大井競馬場で行われた11R・京浜盃（Jpn2・3歳・ダ1700m）は、西村淳也騎乗の2番人気、ロックターミガン（牡3・栗東・石坂公一）が快勝した。3馬身差の2着に1番人気のフィンガー（牡3・美浦・田中博康）、3着に4番人気のカタリテ（牡3・栗東・北出成人）が入った。勝ちタイムは1:46.2（稍重）。【新馬/中京3R】シスキン産駒 ロックターミガンがデビューVJRA馬のワンツースリー西村淳也騎乗の2番人気、ロックターミガン