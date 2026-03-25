ドバイ・ワールドカップ（３月２８日、ＵＡＥメイダン競馬場・ダート２０００メートル）にフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）を送り出す矢作芳人厩舎の公式Ｘが２５日、枠順について矢作調教師のコメントを伝えた。ドバイ・ワールドカップデーのメイン競走となるドバイ・ワールドカップは９頭立てで、３着だった昨年の雪辱を狙うフォーエバーヤングが６番ゲートに決まり、公式?では「ド