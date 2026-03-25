医療現場で人手不足が進むなか、人型ロボット＝ヒューマノイドロボットの病院での活用を想定した実証実験が公開されました。ロボット「（Q.採血室に案内してもらえますか？）もちろんです、採血室へ案内しますね。こちらへお連れしますので少しお待ちください」病院を訪れた人に、道案内をするロボット。倒れている人を検知して看護師に通報することもできます。公開されたヒューマノイドロボットは、人手不足や人件費の高騰が進む