文菜（杉咲花）が山田（内堀太郎）との関係に区切りをつけた一方で、ゆきお（成田凌）は文菜と別れて同僚の紗枝（久保史緒里）と付き合うことを決断する。前回のラスト、出会いの場所となったコインランドリーで待ち合わせをした2人の行き着く先は、もはや“別れ”しかないのである。3月25日に放送された『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）最終話。案の定、その大部分は文菜とゆきおの“別れ話”に費やされて