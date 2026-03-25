3月25日発表された静岡県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は6週間ぶりの下落となりました。 【写真を見る】「また上がっちゃうと嫌だから入れておこうかな」ガソリン小売価格が県内6週間ぶりの下落 政府の補助金が奏功も先行きは不透明=静岡 政府の補助金が功を奏した格好ですが、原油価格はいまだ高値で推移していて私たちの日々の生活をじわじわ蝕んでいます。 ＜大西晴季記者＞ 「静岡市駿河区のガソリンスタン