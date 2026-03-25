古くから信仰を集める静岡県三島市の三嶋大社で、約90年ぶりとなる大規模な改修工事が進められています。 【写真を見る】三嶋大社で”令和の大修理”進む 社殿の屋根葺き替えで巨大な棟飾りが地上に=静岡・三島市 社殿の屋根を葺き替えるため、巨大な棟飾りを地上に下ろすなど現場には特別な光景が広がっていました。 三嶋大社の境内の一番奥に足場で囲まれた一角があります。国の重要文化財に指定されている「社殿」。ここで行