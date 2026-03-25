静岡県浜松市の百貨店では、べストセラーとなっている絵本の展覧会が25日から始まりました。 【写真を見る】絵本の世界観を表現「鈴木のりたけ『大ピンチ展！』」作者の地元で始まる 日常に潜む「大ピンチ」をちょっと体感=浜松市 日常に潜む「大ピンチ」をちょっと体感できる展示の数々。親子で「あるある」が共有できそうな空間です。 「ああしまった！」こんな声が聞こえてきそうなイベントです。子どもや大人が日常生