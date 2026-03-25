静岡県下田市の保育所で閉園式が行われ、37年の歴史に幕を下ろしました。 【写真を見る】「離れても忘れない」下田市の保育所で閉園式 37年の歴史に幕 津波浸水域のため高台のこども園に統合=静岡・下田市 下田保育所は、1951年に開設された旧下田町立保育所が前身で75年に渡って小学校に就学する前の子どもたちを預かってきました。 1989年に現在の場所へ移転しましたが、静岡県が想定する津波浸水域にあるため、4月から高台に