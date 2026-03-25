静岡市が目指すアリーナを中心とした東静岡地区のまちづくりをめぐり、駅とアリーナをつなぐペデストリアンデッキのルート案が初めて示されました。 【写真を見る】駅とアリーナをつなぐペデストリアンデッキのルート案を公開 静岡市が目指すアリーナを中心とした東静岡地区のまちづくりが一歩前進=静岡市 利便性の向上が期待される一方、住民からは整備の行方を心配する声が上がりました。