【ニューヨーク共同】25日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前日比220.52ドル高の4万6344.58ドルを付けた。トランプ米政権がイランに対し交戦終結に向けて15項目の計画を提示したと伝わり、中東の緊張緩和を期待した買い注文が先行した。