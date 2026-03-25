RKB毎日放送、九州朝日放送、ラブエフエム国際放送の3社は25日、各社が運営するラジオ放送事業について、融合に向けた共同検討を開始することで合意したと発表した。福岡ラジオ3局、融合に向け検討へ対象となるのは、「RKBラジオ」「KBCラジオ」「LOVE FM」の3局。番組制作や放送技術、営業などラジオ事業全体における連携・協業の可能性を探り、より強固な経営基盤の構築とリスナーサービスの向上を目指すとしている。背景には、