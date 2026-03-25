リブレは、コミックス「体感予報➁」(著：鯛野ニッケ)を2026年5月26日(火)に発売することを決定。予約受付を開始した。大人気イケメン気象予報士・瀬ヶ崎と一緒に暮らすエロ漫画家の葉。暴君・瀬ヶ崎の直球な溺愛に対し、葉は自分の気持ちを上手く言葉に出来ず消化不良の日々。そんな時、出張編集部で自身の漫画に手痛い指摘をされ、仕事の壁にぶちあたる──大ヒットシリーズ、待望の第2巻！○特典情報■アニメイト描き下ろ