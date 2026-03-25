ボートレース下関の「ＫＲＹ山口放送杯争奪戦」が２６日、開幕する。後藤正宗（４７＝静岡）は常にＡ級はキープしているイメージの選手だが、今期はＢ１に甘んじている。理由を聞くと「家で左手の指をケガして…。休んだりレースにならなかったりでＢ級に…」とのこと。ただし「今思えばそれがいい休みになりました」と言えるほど成績は上向いている。２０２６年後期適用勝率は６・４３（２５日現在）と、２３年前期以来とな