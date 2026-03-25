ボートレース住之江の「サンテレビ杯争奪ボートの時間！ご視聴ありがとう競走」は２５日、予選３日目が行われた。楠将太郎（２４＝埼玉）は３日目前半１Ｒを逃げ切ると、後半８Ｒは３コース発進から豪快にまくって連勝ゴール。得点率６・６０として、１３位で予選突破した。相棒の２３号機は「８Ｒの１Ｍで握り込んだ時にしっかり反応してくれたし体感は今節で一番良かった。でも準優では外から展開を突くイメージ。ターン回