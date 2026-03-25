キルタイムコミュニケーションは、大好評につき3月6日に発売されたばかりのヴァルキリーコミックス『勇者パーティから追い出された俺は「ティンポ師」として生きることになったTHE COMIC 1』の重版を決定した。■『勇者パーティから追い出された俺は「ティンポ師」として生きることになった THE COMIC 1』漫画：弥弛／原作：淡海翁人／キャラクター原案：sabet発売日：2026年3月6日判型：B6定価：792円(本体720円＋税10％）元最