シンガーソングライター・Avan（アヴァン）の新曲「ぼくのマーチ」が本日3月25日に配信リリースされた。あわせて、MVも公開された。 （関連：imase、J-POP史にページを書き加えた運命の一夜“今”に示した新たな価値観――日本武道館ワンマンを観て） 「ぼくのマーチ」は、プロデューサーにknoakを迎えたマーチングバンドのような軽快な行進曲。聴く人に