2025年3月23日、中国のポータルサイト・捜狐に「『名探偵コナン』は敗者復活戦に勝ったのか？注目度が再上昇」とする記事が掲載された。記事は、「最近『名探偵コナン』の注目度が再び上昇している。配信された新エピソードは安定した数字を維持し、議論も活発さを取り戻し、中国のSNS・微博（ウェイボー）の公式アカウントの動きも頻繁になっている。かつて意図的にこの作品を避けていた解説系の動画投稿者でさえ、再び関連コンテ