確定した裁判をやり直す再審制度をめぐり、改正案の提出に向けた自民党内での会議で、再審で無罪が確定した袴田巌さんの姉・ひで子さんが、えん罪被害者の思いを訴えました。袴田ひで子さんは25日、自民党本部で開かれた会議のヒアリングに出席し、弟の巌さんが逮捕から58年後に無罪を勝ち取るまでの当事者の苦悩を語りました。再審制度の見直しをめぐっては、先月、法制審議会が「要綱」をまとめて法務大臣に答申されましたが、検