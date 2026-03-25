お笑いタレント・もう中学生が２５日、日本テレビ系で放送された「有吉の壁」の２時間生放送スペシャルに出演し、結婚することを発表した。番組終盤、有吉弘行らに対し「大切な報告したいことがあります」と切り出し「結婚しましたーーー」と報告。お相手は「えりさん」と名前だけ明かした。出演後にはＳＮＳを更新し、丁寧に書かれた自筆の文書をアップ。お相手は「恵理」さんといい「大切なふるさと、長野県にて出会ってく