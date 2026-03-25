元プロレスラーでタレントの長州力（74）が23日、東京・後楽園ホールで行われたポケモン最新作ゲーム「PokemonChampions（チャンピオンズ）」の発売前メディア向け先行体験会に出席した。本作はポケモンバトルに特化した最新作ゲーム。NintendoSwitchやスマートフォンでの勝負を気軽に楽しむことができ、ポケモンの世界大会「ポケモンワールドチャンピオンシップス（WCS）」のゲーム部門でも使用される。Swich版は年4月8日、