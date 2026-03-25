アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は25日、リレハンメルで閉幕し、女子大回転最終第10戦はミカエラ・シフリン（米国）が11位に入り、3季ぶり6度目の総合優勝を決めた。バレリー・グレニアー（カナダ）が合計2分16秒79で今季初勝利、通算3勝目を挙げた。男子回転最終第11戦でアトルリー・マグラース（ノルウェー）が8位となり、初の種目別優勝を果たした。ティモン・ハウガン（ノルウェー）が合計2分3秒75で今季2勝目、通