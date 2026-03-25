赤西仁（４１）が２４日に東京都内で「シーバスリーガル」のフォトコールに登場した。久々のイベント登場。ラフな髪に眼鏡、小顔が際立つビジュアルでトークを展開した。この様子がテレビなどでも伝えられ、ネットでも「仁くんお顔が小さすぎません？！」「色気がすごい」「短髪優勝」「ビジュも色気も大爆発」「格好いい」「男前がパワーアップしてる」「１０歳以上若返ってイケてるお兄さんになってんのビビる」「たまなら