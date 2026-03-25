ボートレース蒲郡のＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」は２５日、予選２日目が行われた。浜崎直矢（４２＝埼玉）は１枠の４Ｒ、３枠の山田祐也にインを奪われ２コースとなるが、１Ｍまくって勝利。これが通算１４９９勝目となり、節目の勝利に王手をかけた。「伸びには余裕がある。エンジンも良さそうだしベースを崩さず微調整の範囲」と舟足は良好。メモリアル勝利に向けては「やりたいし、やらないと準優に乗れない」