いつものボトムスにマンネリを感じてきたら、シルエットやデザインに一癖あるものを選んでみて。【しまむら】の「新作コクーンパンツ」なら、大人コーデにマッチするうえ新鮮なムードをまとえそう。さまざまなトップスと合わせやすいのも嬉しいポイントです。 ゆったりシルエットのストライプパンツ 【しまむら】「ワイドコクーンパンツ」\2,420（税込） ゆったりとしたコクーンシルエット