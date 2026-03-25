チェコ・プラハで開催フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が25日、女子ショートプログラム（SP）で開幕した。2023年大会の銀メダリスト、イ・ヘイン（韓国）は68.50点をマークし、4グループ終了時点で暫定首位に立った。ヘインはルッツ-トーループの連続3回転、ダブルアクセル、3回転フリップとジャンプに成功。両手を広げてジャッジの前でフィニッシュした後、ペコリと一礼した。韓国の20歳の演技には、X上の