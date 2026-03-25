元ＡＫＢ４８・武藤十夢（とむ）と妹でＡＫＢ４８の武藤小麟（おりん）がこのほど東京・文京区の後楽園ホールで行われた「ＰｏｋｅｍｏｎＣｈａｍｐｉｏｎｓ（ポケモンチャンピオンズ）」配信前メディア向け先行体験会に登場し、元プロレスラーの長州力と共演した。ポケモンバトルに特化した４月に発売予定の最新ゲームの先行体験。芸能界屈指のポケモンファンで知られる２人だが、父の影響でプロレス好きでもあるそうで、十