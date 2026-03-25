元プロレスラーでタレントの長州力がこのほど、東京・文京区の後楽園ホールで「ＰｏｋｅｍｏｎＣｈａｍｐｉｏｎｓ（ポケモンチャンピオンズ）」配信前メディア向け先行体験会に登場した。ポケモンバトルに特化した４月発売予定の最新ゲームの先行体験。長州は会場に設けられたリング上に登場すると、「懐かしいですね」と感慨深げな表情を浮かべ、プロレス風に紹介されると、右手の拳を高々と突き上げるパフォーマンスも披露