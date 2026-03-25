米動画配信大手ネットフリックスは２５日、日本国内で独占配信した第６回ＷＢＣ全４７試合の国内視聴者数は３１４０万人（１人が二つ以上のデバイスによる視聴や、試合後２４時間以内に視聴されたアーカイブ配信含む）だったと発表した。最大数は８日の日本・オーストラリア戦で記録した１７９０万人だった。同社によると、その一戦のライブ配信は、日本でのネットフリックスの単一タイトルとして史上最多の視聴を記録したという