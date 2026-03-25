自民党は25日、再審法（刑事訴訟法の再審規定）の改正に向けた会議を行い、60年前に起きた静岡県一家4人殺害事件で死刑が確定し再審無罪となった袴田巌さんを支えてきた姉・ひで子さんらから意見を聞いた。法務省主導で政府が今国会に提出予定の改正案は、審理長期化の要因とされる「再審開始決定への検察の不服申し立て」を禁じていない。国会議員の政府案に対する賛否は様々で、超党派の議員連盟は検察の不服申し立てを禁じる対