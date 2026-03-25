先日復帰公演を行った、7人組グループ・BTSの最新アルバム『ARIRANG』（アリラン）が3年9か月ぶり通算7作目の1位を獲得しました。最新アルバム『ARIRANG』が、3月25日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、『Proof』（2022/6/27付）以来、3年9か月ぶり通算7作目の1位を獲得しました。また、最新の「オリコン週間アルバムランキング」、「週間デジタルアルバムランキング」でも1位に初登場し、オリコン週間音