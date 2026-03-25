元プロレスラー長州力（74）と武藤十夢（31）、AKB48武藤小麟（25）が23日、東京・水道橋の後楽園ホールで行われた「ポケモン・チャンピオンズ」発売前先行体験会に出席した。Nintendo Switch版が4月、スマートフォン版が今夏に配信予定のゲーム「ポケモン・チャンピオンズ」をプレーして、長州と武藤姉妹が対戦した。現役時代は数々の名勝負を繰り広げた後楽園ホールのリングに立った長州は「懐かしいですね」と感慨深げ。ポケモ